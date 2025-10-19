Página Dos El semáforo

Miguel Díaz-Canel: Una burla en medio de la crisis cubana

Por
Miguel Diaz-Canel

Miguel Díaz Canel
Presidente de Cuba

Además de problemas alimentarios y el progresivo deterioro del servicio eléctrico, una crisis sanitaria tiene en vilo a la población. En medio de tantas carencias parece una burla que se insista en atribuir la caída en la producción y el colapso de los servicios al bloqueo económico de Estados Unidos y no a su sistema.

Rodolfo Valentín
Director Oficina Defensa Pública

Escandaliza su afirmación de que unos 5 mil casos se diluyen cada año en los tribunales por falta de pruebas. Además de aportar datos precisos para despejar cualquier duda, la Procuraduría General de la República debe ordenar una exhaustiva investigación para establecer tanto la verdad al respecto como responsabilidades.

Vicente Sánchez Baret
Dirigente político

Fue uno de los dirigentes más icónicos del PRD y de los fundadores del PRM. En su larga trayectoria se desempeñó como ministro de Interior y Policía, senador y director de Aduanas, entre otras funciones. Con su muerte a los 89 años de edad desaparece uno de los robles de la lucha política en el país.

