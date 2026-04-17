La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) anunció este jueves el 40 Torneo de Baloncesto Superior Femenino (TBSF Distrito 2026), que está programado a iniciar el viernes 22 de mayo de este año y por la Copa Seaboard.

La dedicatoria recayó sobre la legendaria dirigente política Doña Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y asesora del Poder Ejecutivo en ética, transparencia y anticorrupción, y primera vicepresidenta del PRM.

Edwin Castillo, presidente de Abadina resaltó que en la jornada inaugural se enfrentarán los clubes La Ciénaga y San Lázaro, a las 5:00 de la tarde, luego se hará el acto protocolar de apertura, y a las 7:00 de la noche, se medirán las escuadras finalistas del torneo 2025 San Carlos y Mauricio Báez.

Las declaraciones de Castillo se produjeron en la rueda de prensa celebrada este jueves en el salón de conferencia James Rodríguez, del Ministerio de Deportes, con la presencia del viceministro de Deportes e Inmortal Fernando Teruel; la diputada Melina Sánchez, por el Distrito Nacional; y el Inmortal José -Boyón- Domínguez, secretario de Abadina.

Así como, Junior Páez (Jipy), vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Carlos Gerónimo, director técnico; y Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard “Energía Limpia”.

En sus palabras centrales, Castillo anunció la designación de la diputada Melina Sánchez como la presidenta del Comité Organizador del TBS Femenino 2026. También hablaron Teruel, Sánchez, Páez, Geraldino y Sánchez, quien dijo se hará un Juego de Estrellas.

Por su lado, Gerónimo dijo que se jugará martes y jueves, a partir de las 6:00 de la tarde, y los sábados, desde las 4:00 de la tarde, con una doble cartelera, en la serie regular, y los equipos podrán contratar dos jugadoras como refuerzos nacionales y otras dos U20.

Clubes participantes

En la justa competirán los clubes San Carlos, vigente campeón, Mauricio Báez, San Lázaro y La Ciénaga, los cuales jugarán oficialmente en el polideportivo del club Ensanche Luperón.

Sostuvo que se jugará la serie regular a tres rondas y cada equipo tendrá nueve partidos (tres con cada oponente), en la que el ganador del primer lugar avanzará directo a la serie final, mientras que el segundo y tercer lugar irán a semifinal, pactada al mejor de un 3-2.

A la disputa del título irá el ganador del primer lugar y el vencedor en semifinal, a 5-3.