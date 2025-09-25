Santiago Hazim responde sobre el caso Senasa

El caso Senasa vuelve sobre el tapete con la enérgica defensa de su gestión, y de sus principios, hecha por el exdirector de la entidad, Santiago Hazim.

En respuesta al presidente Luis Abinader, el exfuncionario también dice que tiene amigos, pero no cómplices, amén de que señala que fue el primero en denunciar las anomalías que hoy se indagan.

Tras romper con el silencio que había observado, Hazim ha dado un paso importante al ponerse a disposición del Ministerio Público para aclarar cualquier operación en Senasa durante su gestión.

Frente a escándalos como el que se detectó en la aseguradora estatal en la investigación no se pueden obviar detalles, pero tampoco se puede partir a la ligera. Hazim dice que actuó no solo con honradez y apego a la ley, sino que fue quien denunció el esquema fraudulento con facturaciones ilícitas de medicinas.