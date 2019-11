Miles de ciudadanos acudieron esta mañana a diferentes tiendas de la capital para adquirir artículos rebajados de precios, con motivo del Viernes Negro (en inglés Black Friday), que se celebra en el país desde hace varios años.

Tiendas Corripio, ubicada en la avenida John F. Kennedy, abrió temprano para recibir a los clientes que acudieron al lugar a comprar artículos, entre ellos electrodomésticos.

“Llegué a las seis de la mañana para ver si compro algo a buen precio, pero todavía estoy mirando estos televisores para tratar de comprar uno”, dijo María encarnación a reporteros de El Nacional.

Al lugar también acudió Rafael García, junto a su esposa Luisa, quienes llegaron a la tienda a las 7:00 de la mañana en busca de una nevera y otros electrodomésticos.

“Hay buenos precios, pero vamos a seguir mirando otros artículos, para no desaprovechar la oportunidad”, dijo García.

Los reporteros de El Nacional también visitaron la tienda Plaza Lama, de la avenida Winston Churchill, esquina 27 de Febrero, la cual lucía repleta de ciudadanos que acudieron temprano al lugar para hacer sus compras.

El Viernes Negro es una celebración estadounidense en la que los comerciantes ofertan a sus clientes productos rebajados de precios, lo que ha sido imitado en los últimos años en el país.

Una nevera cuyo valor es de 48 mil 995 pesos, era ofertada hoy a $39 mil 395, mientras una estufa de 21 mil 995 pesos se vendía a 18 mil 695, con impuesto incluido.

Asimismo, una computadora valorada en 24 mil pesos, fue rebajada a 22 mil, y un televisor plasma, valorado en 37 mil 995 pesos, se vendía en oferta a $27 mil 995.

“Esto deben hacerlo diario y no cada año, pero hay comerciantes que usan trucos en los precios para no perder y mucha gente cree que ha habido rebaja, cuando en realidad no ha sido así”, dijo un cliente que no quiso revelar su nombre.

Las ventas durante el Viernes Negro siempre aumentan en los grandes centros comerciales, pero en algunos no ha ocurrido así este año, lo que algunos atribuyen a problemas económicos.

“El año pasado vino mucha gente aquí, pero esta vez no ha sido así, el flujo de clientes ha disminuido”, dijo un empleado de una tienda ubicada en el centro de la capital.

La festividad es más bien el inicio de las navidades, y se celebra un día después del “Día de Acción de Gracias”, en Estados Unidos.

“El Black Friday” se celebra un día después del cuarto jueves de noviembre, en cuya ocasión los comerciantes colocan mercancías a la venta con notables rebajas.

A partir del año 1975 los comerciantes estadounidenses notaron que mucha gente dejaba el dinero para realizar sus compras luego del Día de Acción de Gracias”, y por ello buscaron una fórmula para aumentar sus ventas ese día, cn lo que nació el “Black Friday” o Viernes Negro.