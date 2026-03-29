Santo Domingo.– Miles de fieles católicos conmemoraron este 29 de marzo el Domingo de Ramos, festividad que marca el inicio de la Semana Santa 2026, uno de los períodos más significativos del calendario cristiano.

Desde tempranas horas, los creyentes acudieron a parroquias y templos en todo el país portando ramas de palma, en una expresión de fe que simboliza la bienvenida a Jesucristo y que estuvo acompañada de oraciones y llamados a la reflexión, pidiendo a Dios “un cambio de vida en el mundo”.

La celebración recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido por una multitud que lo aclamaba con palmas, según la tradición bíblica.

En República Dominicana, las actividades incluyeron procesiones, caminatas y eucaristías en distintos puntos, en un ambiente de recogimiento espiritual y participación comunitaria.

Aunque la Iglesia Católica continúa siendo la principal confesión religiosa del país, en los últimos años otras denominaciones, especialmente las iglesias evangélicas, han registrado un notable crecimiento en su feligresía.



