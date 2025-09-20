Ciudadanos desafían la lluvia y participan en jornada de limpieza por el Día Interamericano de la Ciudadanía./Foto Guillermo Burgos

SANTO DOMINGO.- Decenas de empleados de instituciones públicas y privadas desafiaron la persistente llovizna de la mañana de este sábado para sumarse a una amplia jornada de limpieza de calles, avenidas y playas, como la realizada en el malecón de Santo Domingo, donde se observó una activa participación ciudadana.

La actividad formó parte del “Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía” (DIADESOL), conmemorado cada tercer sábado de septiembre, y que este año se desarrolló bajo el lema: “Una gestión de residuos eficaz y sostenible es salud y bienestar para todos”.

Origen y objetivos de la fecha

Esta efeméride fue instituida en 2002 por un conjunto de organismos internacionales encabezados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), la Asociación Caribeña de Agua y Saneamiento (CWWA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El objetivo de la jornada es sensibilizar a la ciudadanía, tomadores de decisiones y gobiernos sobre la importancia de mantener limpios los espacios habitables y de recreación —hogares, escuelas, lugares de trabajo, plazas, barrios, carreteras y ciudades— fomentando un ambiente saludable y sostenible para las presentes y futuras generaciones.

Riesgos de la mala gestión de residuos

Expertos advierten que la inadecuada gestión de residuos sólidos genera impactos severos en el ambiente y la salud. Entre ellos destacan:

Emisión de gases de efecto invernadero (GEI): resultado de la descomposición de residuos orgánicos, que contribuyen al cambio climático.

resultado de la descomposición de residuos orgánicos, que contribuyen al cambio climático. Agravamiento de inundaciones urbanas: la basura obstruye drenajes pluviales y sistemas de alcantarillado.

la basura obstruye drenajes pluviales y sistemas de alcantarillado. Contaminación ambiental: infiltración de microplásticos, metales pesados y sustancias tóxicas en agua, aire y suelo.

infiltración de microplásticos, metales pesados y sustancias tóxicas en agua, aire y suelo. Riesgos sanitarios: proliferación de vectores transmisores de enfermedades como mosquitos y roedores, además de efectos adversos por exposición a disruptores endocrinos y otros contaminantes.

En este sentido, la OPS y otras entidades internacionales subrayan que los sistemas de gestión de residuos deben incorporar estrategias de resiliencia climática y enfoques de salud pública ambiental, garantizando así no solo la limpieza de las ciudades, sino también la reducción de riesgos sanitarios y ambientales.

Participación en la jornada

En la República Dominicana, la iniciativa ha ido ganando terreno en los últimos años con la integración de brigadas compuestas por empleados, estudiantes, voluntarios comunitarios y organizaciones ambientales. Este año, la lluvia no impidió que decenas de colaboradores se movilizaran en distintos puntos del país, mostrando su compromiso con la creación de entornos más limpios y saludables.