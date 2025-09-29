Santo Domingo.- Militares retirados, viudas y tutores del municipio de Los Alcarrizos serán beneficiados con carnets que les permitirán utilizar de manera gratuita el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

El anuncio fue realizado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), dependencia del Ministerio de Defensa (MIDE), durante un encuentro con más de 300 beneficiarios de la zona.

El general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD, presidente de la Junta de Retiro, explicó que la iniciativa busca mejorar la movilidad de los pensionados y garantizarles un acceso digno y seguro al transporte público.

En el acto, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, se dirigió a los presentes a través de una llamada telefónica, asegurando que los retirados “no están solos” y que el Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, continuará impulsando políticas para elevar su calidad de vida.

Además de los carnets, los asistentes recibieron medicamentos mediante la farmacia móvil, raciones alimenticias, bonos económicos y equipos médicos. También se impartieron charlas sobre los derechos de los pensionados y los beneficios del Plan Máximo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La jornada incluyó rifas de electrodomésticos como neveras, estufas y televisores, así como la entrega de canastas especiales a adultos mayores encamados. Para quienes no pudieron acudir por motivos de salud, brigadas de la Junta de Retiro visitaron sus hogares y garantizaron atención personalizada.

Con estas iniciativas, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de ofrecer soluciones concretas y de impacto directo, destacando que la entrega de carnets de transporte gratuito constituye un paso importante en el bienestar de los retirados y sus familias.