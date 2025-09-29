La Embajada de Estados Unidos aclaró que los solicitantes de renovación de visas de turismo y de negocios B1/ B2 o una tarjeta de cruce fronterizo (Foil) siguen siendo elegibles para una exención de entrevista, siempre y cuando el visado a renovar haya sido emitido con 10 años de valides y se encuentre en el rango de los 12 meses de vencimiento.

Con esto se aclara la duda, de que todos los solicitantes de visas tenían que presentarse a entrevista por ante un oficial del Consulado de Los Estados Unidos.

Michelle Angulo

Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa de la legación diplomática, explicó que: “cuando la visa previa B1/b2 se haya emitido con 10 años de validez al momento de su emisión y el solicitante tuviera al menos 18 años de edad, seguirá siendo elegibles para una exención de la entrevista de visa de no inmigrante.»

De manera textual, Angulo precisó que: “Los solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2, o una Tarjeta de Cruce Fronterizo/Foil, dentro de los 12 meses de vencida la visa anterior, cuando la visa previa se haya emitido con 10 años de validez al momento de su emisión y el solicitante tuviera al menos 18 años de edad, seguirán siendo elegibles para una exención de la entrevista de visa de no inmigrante.»

Las renovaciones de visas B1/B2 pueden ser eximidas de entrevista si cumplen ciertos requisitos

Declaró que la implementación diferida del cambio a la política de exención de entrevista para visas de no inmigrante permitirá que la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo procese la mayoría de las solicitudes ya presentadas para exención de entrevista bajo los procedimientos anteriores.

Precisó que en los casos de solicitantes que ya han sido procesados antes del 1 de octubre de 2025 no se verán afectados y que si un caso no ha sido completamente procesado, la sección consular instruirá a los solicitantes a presentarse a una entrevista para completar el proceso.