Ministerio de Educación anuncia reanudación de la docencia en todo el país

El Minerd es la entidad que regula la enseñanza inicial, primaria y media del país.

Santo Domingo.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informa que la docencia se reanuda en todos los centros educativos del país a partir de este martes, luego del período de suspensión preventiva dispuesto por las autoridades debido a los efectos del huracán Melissa.

La institución explicó que, tras la evaluación realizada en las diferentes regionales educativas y en coordinación con los organismos de emergencia, se ha confirmado que existen las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro, ordenado y progresivo a las aulas.

El MINERD indicó que equipos técnicos continúan trabajando en los planteles que resultaron afectados, para asegurar que estos estén en óptimas condiciones en el menor tiempo posible. Asimismo, destacó que se mantendrá en seguimiento constante la situación de las provincias que aún presentan algunas limitaciones de acceso o daños en infraestructura, tomando medidas específicas en coordinación con los directores distritales.

Quizas te interese: Aguaceros moderados continuarán en algunas zonas, según Meteorología

La entidad educativa exhortó a las familias, docentes y a toda la comunidad escolar a reincorporarse con entusiasmo al calendario académico, reiterando que la educación es una prioridad nacional y un esfuerzo colectivo que requiere el compromiso de todos los actores involucrados.

Finalmente, el Ministerio expresó su solidaridad con las familias afectadas por el fenómeno atmosférico, reafirmando su disposición de acompañar a los estudiantes y garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en todo el territorio nacional.