La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) cuestionó ayer que las autoridades del Ministerio de Educación guarden silencio ante sus reclamos de mejoras en las condiciones en que se imparte docencia en las escuelas públicas, en medio de la paralización de clases en cientos de planteles y la pérdida de enseñanza para miles de niños.

“Tenemos unas autoridades que no escuchan y probablemente hace un año se pudo haber evitado que los maestros de Moca, San Francisco de Macorís, Santiago, Hermanas Mirabal y San Juan de la Maguana estuvieran en las calles”, declaró el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo.

Sostuvo que la situación de precariedad en las escuelas de esas demarcaciones constituye el principal reclamo de los docentes y que el Ministerio de Educación debe atenderlo con urgencia. El dirigente se refirió así a la paralización de la docencia, así como a las movilizaciones y concentraciones que se desarrollan en esas provincias.

Mucha gallardía

Hidalgo afirmó que la ADP realiza “con mucha gallardía” distintas jornadas de lucha, que incluyen vigilias, marchas y concentraciones, como la celebrada ayer en Moca, con el propósito de llamar la atención de las autoridades para que se solucionen problemas básicos en los planteles escolares.

Entre las múltiples deficiencias citó grietas, paredes a punto de colapsar y aulas muy deterioradas donde no se puede impartir docencia, lo que representa riesgos para estudiantes y maestros.

La paralización de clases por la ADP afecta a miles de estudiantes en varias provincias del país

“Esta jornada de lucha se lleva a cabo con mucha gallardía y honra, porque es una lucha por la educación pública de Moca, que está siendo maltratada por autoridades indolentes”, manifestó Hidalgo.

Reiteró su llamado al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para que atienda con urgencia los reclamos y convoque de inmediato a las directivas municipales de la ADP en esas localidades, a fin de buscar soluciones a problemas que calificó de antiguos.

Padres protestan

El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Apmae), Jaime Tolentino, advirtió a la ADP sobre las consecuencias “catastróficas” que genera en el aprendizaje de los niños la pérdida de docencia.

Señaló que los estudiantes no tienen la culpa de los conflictos entre maestros y autoridades.