Santo Domingo.– La investigación por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dio un nuevo giro este viernes, luego de que el Ministerio Público solicitara que Heidi Pineda, Cinty Acosta y Eduardo Read Estrella continúen el proceso judicial bajo prisión domiciliaria.

Durante la audiencia celebrada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el órgano acusador informó que desistió de la solicitud de prisión preventiva y propuso una medida alternativa, al considerar que no existen riesgos procesales que ameriten el encarcelamiento de los imputados en esta etapa.

Operación Cobra

El expediente, conocido como Operación Cobra, investiga supuestas anomalías administrativas y financieras que habrían afectado los recursos del sistema de seguridad social, específicamente los manejados por Senasa.

Según explicó el Ministerio Público, la decisión se sustenta en una revisión de los elementos recabados hasta el momento, así como en las condiciones personales de los imputados, sin que ello implique el cierre ni debilitamiento de la investigación.

Responsabilidades penales

El órgano persecutor aseguró que el proceso se mantiene activo y que continúan ejecutándose diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

La decisión final sobre la variación de la medida de coerción quedará en manos de la Oficina de Atención Permanente, que deberá valorar los argumentos presentados conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Penal.