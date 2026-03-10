Ministerio Público solicita prisión preventiva contra profesora acusada de maltrato en guardería

El Ministerio Público solicitó a la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este la imposición tres meses de prisión preventiva contra la profesora Yamelsy Matos Beltré, imputada de obligar a una alumna de dos años a tragar sus propios vómitos, en un colegio de esa demarcación.

Beltré, de 25 años, fue arrestada con orden judicial al entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones en su contra iniciaron tras la amplia difusión de un vídeo la pasada semana en las redes sociales, que capta el momento en que maltrata a la niña en el centro de atención infantil.

Puedes leer: Ministerio Público solicitará coerción contra joven acusada de maltrato infantil en guardería

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, previo al arresto, desarrolló un operativo de búsqueda en diferentes sectores del municipio.

El caso se produjo en el colegio infantil “Mi Segundo Hogar”, localizado en el municipio de Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo, contigua a la capital.

Los propietarios del centro de educación han revelado a los medios su indignación por lo ocurrido, así como su preocupación por la exposición del rostro de la niña en el video.

Los abogados del colegio afirman que Matos Beltré está “totalmente arrepentida” y “avergonzada” de lo sucedido.

“Ella admite los hechos y está totalmente arrepentida y avergonzada. Por lo que sabemos hace poco murió su mejor amiga y ella procede de un hogar disfuncional”, dijo a los medios el letrado Emilio López.