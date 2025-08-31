Ministerio Público solicita prisión preventiva contra acusados de violación en Villa González

Santiago. – El Ministerio Público de Santiago depositó ante la Oficina Judicial de Atención Permanente una solicitud de medidas de coerción contra seis hombres señalados como responsables de la violación colectiva de una joven de 21 años en Villa González.

La acusación contempla 12 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado complejo, ya que las autoridades no descartan la participación de más personas en el hecho.

La audiencia para conocer la medida fue fijada para este miércoles a las 9:00 de la mañana.Los señalados son Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferere), Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebe), Oniel Rafael Pichardo Martínez Contreras, Delfry de Jesús Rodríguez (Yiyo), José Alfonso Rubiera Rodríguez y Edwin Manuel Castro Guzmán (Guaro).