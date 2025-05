Ministerios y equidad: ¿funciones o formalidades?

Altagracia de los Santos

Diputada PRM

Que exista uno de la Mujer y otro de la Juventud no justifica que haya también un Ministerio del Hombre para fomentar la equidad de género. Los dos organismos que existen no tienen razón de ser, como tampoco lo tendría el tercero que se propone cuando las funciones de cada uno no son de índole particular.

Juan Manuel Méndez

Director del COE

Si el técnico del COE en San Cristóbal violó el protocolo en el caso de la muchacha que cayó en una alcantarilla no había más que tomar las medidas correspondientes. Si por la gravedad del caso se imponía la desvinculación del organismo se supone que no hay por qué lamentarlo. Peor era, por compasión, no dar el ejemplo que ameritaba el caso.

Rosa Delia Ruiz

Víctima feminicidio

Su muerte, a los 38 años, es otro toque de atención sobre esa plaga que no hay manera de erradicar representada por los feminicidios. Su caso tiene en común con muchos otros que el miedo, según testigos, le impedía denunciar las agresiones de su victimario, identificado como Ventura Rosario, de 59 años.