El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabeza reunión de seguimiento a la Evaluación de Desempeño.

Santo Domingo. -El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó hoy que la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) avanza sin contratiempos hacia su quinta y etapa, luego de alcanzar un 77 % de ejecución en la cuarta fase.

“Eso permite entrar a esta nueva etapa en condiciones favorables”, afirmó el funcionario cuando encabezaba una reunión de la Comisión Rectora de la EDD, que pasó balance a los preparativos logísticos, técnicos y operativos de ese proceso.

“Hemos avanzado de una manera positiva y, afortunadamente, lo que se está previendo es que también va a ser positivo lo que falta”, expresó el ministro de Educación.

La cartera educativa destacó que los resultados de la cuarta etapa evidencian un ritmo sostenido de implementación,

La cuarta etapa tiene avances de 81 % en la evaluación entre pares y 79 % en docentes acompañados, mientras que el componente de superiores inmediatos progresa conforme a su nivel de complejidad.

Las autoridades informaron que el sistema está listo para la aplicación del Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), correspondiente a la quinta etapa, que convocará a más de 115,000 docentes en todo el territorio nacional.

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Para su ejecución, se han habilitado 123 centros sede, equipados con infraestructura tecnológica, conectividad garantizada y personal previamente capacitado, lo que permitirá desarrollar esta fase en un período estimado de cuatro a cinco días.

Ministro de Educación

El Ministerio subrayó que esta etapa se realizará en entornos controlados, marcando un hito en el proceso evaluativo, al ser la primera en la que los docentes recibirán resultados individuales en un corto plazo.

La Evaluación de Desempeño Docente es un proceso integral impulsado por el órgano rector del sistema preuniversitario que busca valorar las competencias, prácticas y resultados del personal docente, con el objetivo de fortalecer la calidad de la enseñanza y promover la mejora continua y el desarrollo profesional de los maestros.

La EDD 2025 fue definida como una política de alta prioridad por el ministro De Camps, mediante la orden departamental 50-2025 al inicio de su gestión, como parte de una estrategia orientada a elevar la calidad del aprendizaje y consolidar una evaluación docente moderna, transparente y centrada en resultados.