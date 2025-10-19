Danilo Medina afirma que la cantidad de miembros en una organización no es determinante para su éxito, sino los hechos. Basándose en esto, señala que los hechos del PLD los está posicionando para ganar las próximas elecciones.

“La cantidad de hombres y mujeres que hay en una organización no determina que gane, son sus hechos y los hechos del PLD lo están posicionando para ganar las elecciones”, vaticinó el dos veces presidente de la República.

Recordó que ganaron las elecciones en 1996 con 14,500 votos y perdieron en el 2020 con 2 millones. A pesar de esto, se muestra confiado en que están compitiendo por el primer lugar y que en pocos meses lo lograran.

“Hoy estamos compitiendo por el primer lugar y, por la trayectoria que llevamos, yo sé en pocos meses vamos a estar en primer lugar. Tenemos una obra inmensa que vender a la población y la gente lo sabe”, añadió.

Destacó la inmensa obra que vendrá a la población y la percepción de la gente de que con el PLD se vivía mejor. Hizo un llamado a conquistar a los simpatizantes del partido y anunció cambios en la organización para empoderar a los compañeros y tener el control del votante.

Costo de la vida

Finalmente, Medina se refirió a la situación económica del país, señalando que la gente de la clase media y los pobres no soportan el costo de la vida y que en los supermercados se observan cómo las personas sacan mercancía porque no pueden pagar lo que desean comprar.

“Estamos cambiando la estructura del partido por una nueva línea organizativa y electoral; vamos a empoderar a los compañeros para que trabajen cada mesa electoral del país”, manifestó.

Danilo Medina hablo en estos términos al ser abordado por periodistas luego de encabezar una asamblea en Santo Domingo Este. Junto al también presidente del PLD, llegaron el secretario general, Johnny Pujols, y los vicepresidentes, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo.

Así como los líderes del municipio, Cristina Lizardo, Luis Alberto Tejeda, Karen Ricardo, Alexis Lantigua, Richard Medina, Diego Aquino y decenas de miembros de los comités Político y Central.