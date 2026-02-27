Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este viernes una nueva medida orientada a facilitar las operaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes): a partir de los próximos meses, los impuestos y tasas aduanales podrán pagarse con tarjetas de débito y crédito, ampliando así los canales para cumplir con las obligaciones fiscales de manera más ágil y transparente.

Según explicó el mandatario durante su Rendición de Cuentas, esta disposición busca reducir trámites, tiempos y costos para el sector productivo, haciendo que la formalidad sea más sencilla que la informalidad. La iniciativa se implementará en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y las autoridades aduaneras.

El jefe de Estado adelantó además la creación de un modelo de puntaje crediticio con datos alternativos, que permitirá a miles de mipymes construir historial financiero utilizando referencias como pagos de servicios, consumo digital y facturación, facilitando así su acceso al crédito formal.

El presidente luis Abinader durante su Rendición de Cuentas el 27 de febrero 2026./ Foto: José de León

Como parte de la estrategia de fortalecimiento del ecosistema empresarial, el Gobierno también trabajará junto al Congreso en un paquete de leyes que incluye Factoraje, Leasing y Sociedades de Garantías Recíprocas, con el objetivo de ampliar las opciones de financiamiento productivo y reducir las barreras para empresas con pocas garantías tradicionales.

Abinader subrayó que estas medidas forman parte de la meta de elevar la formalización empresarial y alcanzar más de 350,000 mipymes formales antes de 2028, consolidando al sector como uno de los principales motores del empleo y el crecimiento económico del país.