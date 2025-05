La cantante Mireya, emocionada y feliz, espera que al público dominicano le guste su música y pueda conectar con sus canciones en su primera presentación en el país pautada para mañana jueves 22 en el emblemático escenario de Casa de Teatro.

La estadounidense de ascendencia dominicana y además ganadora del Latin Gammy por su agrupación Flor de Toloache, ofrece su primera presentación en RD, a modo de introducción con el deseo de futuras oportunidades y colaboraciones.

Mireya

Su carta de presentación en escena será su nuevo disco “Guerrera” que contiene seis temas y estará disponible en vinilo. Confiesa que el disco está compuesto por canciones muy personales, con la intención de expresar parte del intenso proceso que vivió cuando terminó su relación con su pareja de 11 años.

Mireya debutará en RD con su disco ‘Guerrera’, presentando canciones personales y profundas

Así surge Ni un segundo más seguido de La llama que existe adentro de uno mismo y ese amor entre dos personas. Le sigue el clásico cubano Más daño me hizo tu amor, expresando el daño que dejó esa persona; continúa la nostalgia y la frialdad que empieza a crecer y en Un invierno, el reclamo de que la otra persona tome responsabilidad por los actos que contribuyeron a esa separación. Aunque uno tomó una decisión de no estar con esa persona más, surge ese deseo de regresar con la canción Quiero volver, originalmente una ranchera, pero con arreglo más íntimo.

De la canción Un invierno, que interpreta junto al dominicano Cristian Allexis, dice que la motivó el deseo de grabar una bachata, además de que ama la voz del cantante y admira su carrera.

Mireya Ramos, su nombre completo, cuenta que ha venido en varias ocasiones al país, pero no de promoción, pero esto no ha impedido que disfrute de la comida y las playas que es lo que más le gusta.

“Soy muy playera, entonces trato de aprovechar para ir a la playa, me encanta descubrir nuevos lugares ya que no he ido a muchos sitios acá y si se puede ver un show de mi amigo Prodigio, eso siempre es una experiencia”, dijo.

Continuará su gira en EE. UU. tras su presentación en Casa de Teatro

La creadora de la banda «Mireya and the poor choices», de música country que fusiona boleros y canciones de jazz, expresa que continuará su gira por Estados Unidos luego de su parada en RD.

El Grammy

Ganar el Grammy para ella fue un logro increíble ya que siempre ha sido artista independiente. Le abrió muchas puertas para poder colaborar con artistas como John Legend, Cultura Profética, Miguel, Dan Auerbach (Black Keys), Eddie Palmieri, Ximena Sariñana, Camilo Lara, entre otros.