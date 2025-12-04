SANTIAGO.– Un joven fue abatido a tiros esta madrugada en un alegado enfrentamiento entre agentes policiales y varios moradores de un sector de Moca, en la provincia Espaillat.

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima fue identificada como Óscar Manuel (Bob Esponja), de entre 20 y 22 años de edad, quien falleció a causa de varios impactos de bala recibidos durante el enfrentamiento con los agentes policiales.

Una patrulla policial perteneciente a los departamentos de Asuntos Criminales de Espaillat y Hermanas Mirabal participaba en una intervención en el sector La Punta, de Moca, cuando se produjo el incidente.

El cadáver del joven fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Puede leer: Agente policial cumple 11 meses prófugo; enfrenta posible condena de 30 años

Se espera que en el transcurso del día las autoridades policiales y del Ministerio Público en la provincia Espaillat (Moca) ofrezcan mayores informaciones sobre este suceso.