SANTIAGO. – El obispo de la diócesis de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, denunció la existencia en el país de un gran vacío en la formación familiar y educativa.

Aseguró que la carencia de una base moral sólida lleva a los jóvenes a cometer múltiples errores.

Atribuyó ese problema a que en el territorio nacional halla más bancas de loterías y puntos de drogas que centros de formación espiritual o catequesis.

Exhortó a los padres de familia que incentiven a sus hijos a formar parte de los centros de catequesis o las diferentes pastorales que tiene la Iglesia católica.

El obispo vegano hizo la exhortación en la homilía dominical y en ocasión de iniciarse ayer en La Vega, el Año de la Catequesis.

“En el país hay más bancas de loterías y puntos de drogas que centros de catequesis. Sabemos que hay sectores donde funcionan entre 50 y 60 bancas y puntos de ventas de sustancias prohibidas y donde solo opera un centro de catequesis”, subrayó Morel Diplán.

Indicó que la existencia de esa realidad es un síntoma de un problema más profundo en la sociedad dominicana, donde también tenemos un gran vacío en la formación familiar y educativa.

Precisó que si formamos bien a nuestros jóvenes, entonces tendríamos grandes seres humanos en la sociedad.

Ante la situación, el obispo vegano exhortó a los padres de familias a que se dediquen a formar mejor a sus hijos y orientarlos ante los graves peligros que hay en las calles. Morel Diplán refirió que en la Iglesia católica existen varios programas para orientar a los niños y jóvenes, pero insistió que debe fortalecerse el núcleo familiar.

También mencionó los grupos culturales, deportivos y comunitarios, que deben ser utilizados por los jóvenes para dedicarse a tareas sanas y que contribuyan a tener una mejor nación. Las misas dominicales que se originan en la catedral Inmaculada Concepción, son transmitidas por el canal de televisión La Voz de María.

Iglesia con programas

