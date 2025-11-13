Monseñor Ozoria: ¿Quiénes son los enemigos que ganaron tras su suspensión?

Al ser suspendido por supuesta mala administración, monseñor Francisco Ozoria dijo que ganaron los enemigos. ¿Y cuáles son esos?

Leonel Fernández no dejó pasar el apagón del martes para culpar al Gobierno. Lo atribuyó a descuido. ¿Qué les parece?

Según Celso Marranzini no hay muchos técnicos para analizar la salida progresiva de las plantas eléctricas. ¿Y entonces?

La verdad es que las estadísticas son veloces. Tras el apagón se recordó que desde 1988 han ocurrido 85 colapsos del sistema eléctrico.

Cuba y Haití son los países del Caribe que más han sufrido los estragos de la crisis eléctrica. También Puerto Rico pasó por eso. ¿Se acuerdan?

Sigue la pelea con los creadores de contenido. Alfredo Pacheco anunció que demandará a una por injuria y extorsión.

La gracia de Aduanas a los dominicanos comenzará el 1 de diciembre y superará los 5 mil dólares. Es lo que se llama gracia bien dada.

El país, según estudios, ha mejorado su resiliencia frente al crimen organizado. Aún así todavía no es como para celebrar. ¿Verdad?