MOPC anuncia cierre puente flotante río Ozama para paso de embarcación

Santo Domingo.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó el cierre temporal y programado del Puente Flotante sobre el río Ozama, como medida preventiva, este sábado 13 de diciembre de 2025, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Tránsito de embarcación

La institución explicó que la apertura de la estructura se realizará para permitir el tránsito de la embarcación MV BELLE LASHUN A-59786, procedente del astillero Joseph Industrial Development Corp, SRL, acción que resulta indispensable para garantizar la seguridad de la navegación en la zona.

Período de cierre

Durante el período de cierre, el MOPC recomendó a los conductores utilizar como vías alternas el puente Juan Bosch y el puente Ramón Matías Mella (Puente de la 17), para el desplazamiento entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.