MOPC informa cierre del Puente Flotante por dos horas este sábado

Santo Domingo.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama permanecerá cerrado al tránsito vehicular este sábado 22 de noviembre, debido al paso de una embarcación.

Motivo del cierre

La interrupción del tráfico está programada entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, con el fin de permitir la salida del buque M/V Atlantic desde el Astillero Joseph Industrial Development Corp., situado en la margen del río.



Quizas te interese: Juez envía a juicio criminal a directivos de cooperativa de Herrera por presunta estafa a socios

Obras Públicas llamó a los conductores que utilizan esta conexión entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este a organizar sus recorridos con tiempo y usar rutas alternas mientras dure la medida, a fin de evitar contratiempos.

La institución explicó que este cierre temporal forma parte de los protocolos de coordinación marítima destinados a asegurar tanto la seguridad de las maniobras de navegación como la de los ciudadanos que utilizan diariamente esta estructura.