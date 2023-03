Motivación: El equipo nacional está por todo lo alto

No importa lo alto que seas, sino las alturas que puedas conquistar”.

Firdaus Kanga

“El éxito se alcanza convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso” .

C. C. Cortez

La motivación del seleccionado dominicano está bien alta para el choque de esta noche contra Puerto Rico, en muerte súbita, en el Clásico Mundial de Béisbol.

La escuadra quisqueyana noqueó anoche a Israel y los ánimos están bien altos. En el camerino se notó una actitud positiva y deseos de ir con todas sus garras frente a los boricuas, que han demostrado que tienen un buen conjunto.

Recibí varios informes de amigos que estaban en el camerino de nuestros compatriotas y la decisión de los nuestros, es salir con todo esta noche para buscar avanzar en el Clásico caribeño.



Ánimo

Los hits de Robinson Canó y Nelson Cruz en el cierre de la séptima entrada, unido al doble de Jean Segura para noquear a Israel, es una fiel demostración de la capacidad ofensiva del conjunto. Es admitido que tenemos un equipo con una gran defensa y un picheo envidiable. La suerte está echada. El entusiasmo es desbordante y la moral quisqueyana está en el cielo.

Todos reconocemos que la escuadra de Israel es débil, pero en la pelota nada está escrito y por eso los muchachos del patio salieron acabar temprano el encuentro y lo lograron con ese contundente nocaut.

No puedo esconder que disfruté un montón, pues tengo algunos enllaves que estaban haciendo conjeturas de que no pasaríamos de la primera ronda.



Machado

Los dominicanos se están deleitando y disfrutando al máximo todo el talento de su compatriota, el antesalista Manny Machado. Qué clase de jugador. Cuánta vergüenza. Siempre juega duro.

Desde que se anunció la fecha del Clásico Mundial de Béisbol, Machado dijo que sería el primero en estar en la fila de la novena criolla. Y ofreció una declaración para nunca olvidar: “Lo haré por la patria”.

Manny volvió a enseñar su extraordinaria ofensiva y su gran defensa con cuadrangular y un sencillo de terremoto.

Vamos con gran optimismo y listos para vencer a los puertorriqueños. Saldremos esta noche a demostrar una vez más el orgullo patrio. Voy a los míos.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.