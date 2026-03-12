Movimiento Justicia Jet Set solicita homenaje a víctimas en Premios Soberano

Santo Domingo.– El movimiento Justicia Jet Set propuso que la próxima edición de los Premios Soberano incluya un momento especial para honrar la memoria de las personas que fallecieron en la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set.

La iniciativa fue presentada mediante una carta enviada a la presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Maribel Contreras, en la que el colectivo plantea que la ceremonia artística más importante del país podría servir como espacio para rendir tributo a las más de 236 víctimas del suceso.

De acuerdo con la organización, el impacto de la tragedia continúa presente en la sociedad dominicana, por lo que consideran necesario impulsar acciones que permitan mantener vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida y expresar solidaridad con sus familiares.

El documento, fechado el 5 de marzo de 2026, también destaca que entre las víctimas hubo personas vinculadas al mundo del arte y la música, lo que refuerza la importancia de que el sector cultural tenga un gesto de recordación durante la premiación.

El movimiento indicó que recordar este hecho no solo representa un acto de respeto, sino también una oportunidad para reflexionar como sociedad y promover medidas que ayuden a prevenir situaciones similares en el futuro.