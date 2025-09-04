Giorgio Armani, el ‘rey’ de la moda italiana, fallece a los 91 años

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público tras la presentación de su colección Crucero 2020 en el Museo Nacional de Tokio, Japón, el 24 de mayo de 2019. Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Roma.- Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el ‘rey’ de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor- Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, comunicó la casa de moda.

El diseñador Giorgio Armani, centro, posa con modelos al final de su colección femenina Primavera-Verano 2019, presentada durante la Semana de la Moda de Milán, Italia, el domingo 23 de septiembre de 2018. (AP Foto/Luca Bruno, archivo)

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

“El re Giorgio” fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.