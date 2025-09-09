Santo Domingo.- Una ciudadana haitiana en condición migratoria irregular falleció este martes tras sufrir un paro cardio-respiratorio en el Centro de Retención de Haina, adonde había sido trasladada desde La Vega por unidades de control de la Dirección General de Migración (DGM).

De acuerdo con el informe, Gedilia Lonzandieu, de 36 años, manifestó sentirse mal a su llegada al centro y fue llevada por su pareja al dispensario médico, donde recibió una primera evaluación y orientación. Posteriormente se le ofrecieron alimentos y agua en el comedor.

Minutos después presentó un cuadro de crisis de ansiedad, palidez, sudoración y signos de deshidratación. Fue atendida por un equipo médico integrado por tres doctores y un enfermero, que iniciaron maniobras de estabilización mientras se preparaba su traslado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. Sin embargo, falleció al momento de ser llevada hacia la ambulancia.

El diagnóstico preliminar del médico de turno fue paro cardio-respiratorio de origen a investigar.

La Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional en Haina, representada por el teniente Miguel A. Contreras Osoria, confirmó el deceso en el lugar.

El cuerpo fue levantado con la autorización de la procuradora fiscal de San Cristóbal, Patricia Durán, y de la médico legista forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Cándida Correa Mieses, para los fines legales y de investigación correspondientes.

La Dirección General de Migración lamentó profundamente el fallecimiento y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima, reiterando su disposición de colaborar con las autoridades en todas las investigaciones que correspondan.