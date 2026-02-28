Juan Pichardo Zapata, de 37 años, quien había sufrido quemaduras de segundo grado

Santiago.– Muere la madrugada de este sábado Juan Pichardo Zapata, de 37 años, quien permanecía ingresado tras sufrir quemaduras de segundo grado luego de que su hermano presuntamente le rociara gasolina y le prendiera fuego durante una discusión en el sector Arroyo Hondo Abajo, en esta ciudad.

El hecho ocurrió la tarde del pasado lunes, cuando, según informaciones ofrecidas por familiares, ambos sostuvieron un altercado que terminó en el violento ataque.

En medio de la disputa, el pariente habría lanzado gasolina sobre la víctima y encendido un fósforo, provocándole quemaduras de consideración.

Debido a la gravedad de las lesiones, el martes fue trasladado a la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, en Santo Domingo, donde permanecía bajo atenciones médicas especializadas.

El centro de salud informó que el paciente presentaba quemaduras de segundo grado, tanto superficiales como profundas, además de insuficiencia respiratoria por inhalación y lesión pulmonar, por lo que su estado era de pronóstico reservado.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre la situación del presunto agresor ni sobre el avance de la investigación del caso.