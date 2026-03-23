El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky falleció a los 43 años tras una prolongada lucha contra el cáncer, según confirmó su propia compañía OnlyFans en un comunicado enviado a medios internacionales.

La empresa indicó que el ejecutivo murió en privado, acompañado de su familia, manteniendo hasta el final el perfil discreto que caracterizó su trayectoria, pese a estar al frente de uno de los negocios más lucrativos y controvertidos de la economía digital.

De startup a imperio multimillonario

Radvinsky adquirió OnlyFans en 2018 a sus fundadores, Tim Stokely y Guy Stokely, cuando la plataforma aún era un proyecto de nicho dentro del ecosistema de redes sociales por suscripción. Bajo su liderazgo, el sitio experimentó un crecimiento explosivo, transformándose en un fenómeno global.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 4,6 millones de creadores activos y cerca de 377 millones de usuarios, generando miles de millones de dólares anuales. Solo en 2024, el gasto dentro del sistema superó los US$7.200 millones, consolidando a la empresa como una de las más rentables del sector.

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OnlyFans cuenta con más de 4,6 millones de creadores activos y cerca de 377 millones de usuarios, generando miles de millones de dólares anuales

El modelo de negocio, basado en retener un 20% de cada transacción, permitió a la compañía crecer sin depender de publicidad tradicional, generando ingresos recurrentes de alto volumen.

Fortuna y bajo perfil

El éxito financiero de OnlyFans convirtió a Radvinsky en un multimillonario. Según estimaciones de Forbes, su patrimonio alcanzaba los US$7.800 millones, duplicando su riqueza en apenas un año.

Desde la compra de la empresa, el empresario habría recibido más de US$1.800 millones en dividendos, incluyendo pagos anuales que superaron los US$700 millones.

Pese a estas cifras, Radvinsky evitó la exposición mediática. Nacido en Odesa, Ucrania, y criado en Estados Unidos, desarrolló su vida entre Chicago y Florida, siempre alejado de los focos públicos.

El impacto en la economía digital

Durante la pandemia de COVID-19, OnlyFans registró su mayor auge, al convertirse en una alternativa de ingresos para millones de personas. Artistas, influencers, celebridades y trabajadores independientes encontraron en la plataforma una vía directa para monetizar contenido.

Este modelo redefinió la llamada economía de creadores, permitiendo ingresos sin intermediarios y consolidando un sistema basado en suscripciones.

Aunque la empresa intentó diversificar su contenido incorporando figuras del deporte, la gastronomía y el entretenimiento, el material para adultos continúa siendo el principal motor del negocio.

Negociaciones y futuro incierto

Antes de su fallecimiento, Radvinsky sostenía conversaciones con inversores para vender una participación mayoritaria de la compañía, en una operación que valoraba OnlyFans en unos US$5.500 millones.

Asimismo, en 2024 transfirió su participación a un fideicomiso, lo que ahora abre interrogantes sobre el control futuro de la empresa y la continuidad de su estrategia.

Además de su actividad empresarial, el magnate apoyó iniciativas filantrópicas vinculadas a la investigación médica, el software libre y la protección animal, aportes que también forman parte de su legado.

Con su muerte, desaparece una de las figuras más reservadas, y a la vez influyentes, del ecosistema digital contemporáneo.