Muere Richard Buckley esposo del diseñador Tom Ford

Tom Ford de luto

El escritor y periodista Richard Buckley, pareja del famoso diseñador Tom Ford por 35 años, murió la noche del lunes a los 72 años en su casa de Los Ángeles. La información fue ofrecida por los representantes de Ford de, de 60 años, a través de un comunicado.

Cáncer de garganta

Richard falleció en paz, en su casa de Los Ángeles con Tom y con su hijo Jack a su lado, tras una larga enfermedad, informaron. Buckeley, con una larga carrera como escritor, editor y periodista en renombradas revistas como New York, Women’s Wear Daily o Vanity Fair, se le diagnosticó cáncer de garganta en 1989 y sometido a una operación de alto riesgo.

Ford conoció a Buckely en un desfile de moda en 1986, cuando el diseñador tenía 25 años y el periodista y escritor 38.

Nueva temporada

Joel Ramírez, radicado en la ciudad de Barcelona, España, anunció el inicio de la segunda temporada de su propuesta “Joel Ramírez entrevista”, en la cual contará con la participación de grandes figuras del entretenimiento nacional e internacional.

Entretenimiento

En la primera temporada del proyecto “Joel Ramírez Entrevista”, disponible en YouTube, dijeron presentes: Fausto Mata “Boca de Piano”; Fefita la Grande, Nahiony Reyes, Alex Macías, Aneudy Lara, el español Borjas Voces, Jessica Pereira, Jary Ramírez, entre otros.

El objetivo del espacio es llevar un sano entretenimiento e información de las figuras nacionales a los dominicanos y extranjeros. Las entrevistas realizadas serán subidan cada semana al canal de youtube del comunicador.

Muere actor

El actor Willie Garsonr falleció. Era el mejor amigo de Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker, en la emisión Sex and the City. Según informo la revista People, Garson falleció de una breve enfermeda el pasado martes, a la edad de 57 años.

Destacada carrera

Tuvo una destacada carrera al formar parte de series como Mr. Belvedere, My Two Dads, Quantum Leap, Monk, Girl Meets World, Ally McBeal, Party of Five, Star Trek: Voyager, Cheers, Special Unit 2 y Buddy The Vampire Slayer, y muchas otras.

Al momento de fallecer estaba acompañado de su familia. «Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto», escribió su hijo Nathem en instagram.