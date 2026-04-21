Regional 15 de Educación celebra exitoso Festival de Lectura en nivel primario

Santo Domingo.- La Regional 15 de Educación celebró con gran entusiasmo el Festival de Lectura, una iniciativa orientada a fomentar el hábito lector y fortalecer las competencias comunicativas en estudiantes del nivel primario.

La actividad contó con la participación de alumnos de 1ro, 2do y 3er grado, quienes asistieron junto a sus padres, madres y docentes, en un ambiente marcado por la creatividad, el aprendizaje y el amor por los libros.

Durante el evento se desarrollaron dinámicas de animación a la lectura, narración de cuentos y presentaciones estudiantiles, en las que los niños demostraron su talento y el compromiso de la comunidad educativa con su formación integral.

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El director de la Regional 15, Eddy Chávez Placencio, destacó la importancia de la lectura como base del aprendizaje, señalando que estos espacios contribuyen a formar estudiantes críticos, reflexivos y con mayor visión del mundo.

Asimismo, la institución agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación Luis Miguel De Camps, así como el apoyo de los técnicos regionales y distritales en la organización del evento.

La Regional 15 reafirmó con esta actividad su compromiso con el fortalecimiento de la lectura como herramienta clave para el desarrollo académico y personal de los estudiantes del sistema educativo.