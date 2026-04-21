El presidente Luis Abinader al centro, recibe información del avance de las obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó este martes que las instalaciones deportivas que acogerán los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 presentan un 90 % de avance, tras supervisar los trabajos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El mandatario destacó que, junto a las obras del Parque del Este, las remodelaciones se ejecutan bajo estándares internacionales.

“Estoy conforme y complacido con el avance de estas remodelaciones”, expresó, al tiempo que aseguró que el país contará con escenarios aptos para eventos de nivel mundial.

Abinader adelantó que el próximo 4 de julio se celebrará un partido entre las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos con presencia de jugadores de la NBA.

Subrayó además que, tras la celebración de los juegos, pautados del 24 de julio al 8 de agosto, las instalaciones quedarán habilitadas para el uso permanente de los atletas dominicanos.

“Este pueblo está trabajando con pasión y entusiasmo para lograr grandes resultados”, indicó.

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Villa Olímpica y obras en fase final

El jefe de Estado informó que la Villa Olímpica, compuesta por 1,200 apartamentos, ya cuenta con unos 600 listos, y anunció que realizará una nueva supervisión la próxima semana.

De acuerdo con un informe del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, varias disciplinas ya disponen de instalaciones listas, entre ellas tenis de mesa, gimnasia, centro acuático, tiro con arco, hockey, remo y canotaje, así como tiro al plato.

Entre las obras en fase final figuran el pabellón de balonmano, el de combate I y el estadio de sóftbol I, mientras que otras infraestructuras como el pabellón de combate II avanzan en un 65 %. El estadio de béisbol y el de sóftbol II están previstos para entrega en mayo.

Apoyo del Gobierno y proyección histórica

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, calificó como “extraordinario” el respaldo del Gobierno para la realización del evento.

Obras de los Juegos Centroamericanos .

En tanto, el presidente del Comité Organizador, José Monegro, aseguró que esta edición será la de mayor magnitud, con la participación de unos 6,200 atletas y la mayor cantidad de medallas en la historia del evento.

Las autoridades reiteraron que el avance de las obras coloca al país en condiciones de albergar una de las citas deportivas más importantes de la región.