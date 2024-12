Muere la actriz colombiana Sandra Reyes

La televisión colombiana está de luto tras el fallecimiento de Sandra Reyes, reconocida actriz que marcó generaciones con su papel de la doctora Paula Dávila en la exitosa telenovela Pedro el Escamoso y, más recientemente, como la madre del ciclista Rigoberto Urán en la serie de Amazon Prime Video Rigo.

La noticia fue confirmada por su mánager, Claudia Flores, quien informó que la actriz murió a los 49 años. Aunque las causas específicas de su deceso no se han hecho públicas, familiares cercanos, como su primo Nicolás Reyes, indicaron que Sandra partió rodeada de sus seres queridos, lo que sugiere que pudo haber sido consecuencia de una enfermedad terminal. Informes previos revelaron que Reyes padecía cáncer de mama, diagnóstico que mantuvo con discreción.

El ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, lamentó la pérdida y resaltó su legado: “El Ministerio de Cultura lamenta la prematura muerte de Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90 y su carrera en telenovelas la hicieron una de las grandes actrices colombianas. Todo nuestro reconocimiento y abrazo a sus familiares”, expresó en su cuenta oficial.

Sandra Reyes nació en Bogotá el 31 de mayo de 1975 e inició su carrera actoral en 1994 con la serie Clase Aparte. A lo largo de su trayectoria, participó en importantes producciones como La mujer del presidente, El cartel de los sapos y Pedro el Escamoso, donde alcanzó la cúspide de su carrera artística entre 2001 y 2003. Su reciente participación en Rigo destacó su vigencia en el medio, consolidando su versatilidad y talento.

Las muestras de cariño y despedida no se hicieron esperar. Miguel Varoni, su compañero en Pedro el Escamoso, le dedicó unas sentidas palabras: “Hasta siempre, mi doctora Paula… Sumercé, no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón”.

Sandra Reyes deja un vacío profundo en la industria del entretenimiento, pero su legado permanecerá vivo en los corazones de quienes disfrutaron de su trabajo y en las generaciones que la recordarán como una de las grandes figuras de la televisión colombiana.