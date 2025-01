Mujer enferma pide le den pensión

Una mujer de 65 años de edad, enferma de diabetes y las dos piernas amputadas, solicitó a la vicepresidente de la república, Raquel Peña, que la ayude a conseguir una pensión del Estado, por discapacidad .

Gertrudis de los Santos (Mama Jenga), quien se dedicaba a vender dulces y masita de harina con azúcar, dijo que lleva más de diez años postrada en una destartalada silla de rueda en su vivienda ubicada en la comunidad El Naranjo.

Puede ser localizada, a través de su hija Margarita Fermín en los teléfonos 829-790-3475 , 829-252-4370 y 829-477-98-07.

A pesar de estar atravesando por una situación muy difícil, la mujer, madre de tres hijios, mantiene viva la esperanza en que la vicepresidenta complecerá su petición.

La señora Gertrudis conocida como (Mamá Jenga), a pesar de estar enferma y sentada todo el día en una cama, recibe a quienes van a saber de su salud con una agradable sonrisa a flor de labios.

«Esta situación a mi no me detiene, cuando quiero hacer algún oficio me bajo de esta cama y con la ayuda de mi esposo Jorge Fermín, hago lo que puedas», expresó.