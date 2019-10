SANTIAGO.-Una mujer mató anoche de una cuchillada en el rostro a su concubino en medio de una discusión por celos, en la comunidad Palo Amarillo de aquí y por cuyo hecho la homicida se encuentra detenida, siendo este el segundo hombre asesinado por su pareja en menos de 48 horas, aquí.

Fior Bautista Báez, de 40 años, es acusada de la muerte de su concubino, Joel David Domínguez Alberto, de 40 años, quienes residían en la carretera que comunica a Palo Amarillo con Baitoa. Ambos habían procreado 3 hijos quienes presenciaron los hechos

La madrugada del pasado lunes, Jessica María López Henríquez, de 25 años, mató de una cuchillada a su concubino, Roberto Antonio Santos Fernández (Suela), de 40, en un hecho que ocurrió en la Yagüita de Pastor. Anoche un juez le dictó 3 meses de prisión preventiva a López Henríquez

Con relación al caso de anoche que ocurrió pasadas las 9:00 PM, la médica legista, doctora Liberka Encarnación, explicó que el deceso de Joel David, fue a causa de herida de arma blanca en la mejilla izquierda.

Mientras que Fior, narró esta mañana que tenía 25 años de relación con Joel David y que cometió el hecho por los supuestos abusos físicos que la víctima mortal cometía contra ella y que además ella lo celaba con una tal Rosa.

“Me cansé de los maltratos…Cuando salía y regresaba me rompía la ropa, me insultaba, que yo era una rata, y que yo le daba asco a la gente cuando ellos me miraban”, alegó esta mañana Báez.

Dijo que en una ocasión acudió a la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía local para denunciar los presuntos maltratos.

“La denuncia nunca la tomaron porque supuestamente estaban en construcción, después tuvimos un problema y yo duré un día presa y después de eso acudí en dos ocasiones y la fiscal me dijo que dejara las cosas así para que estuviéramos bien”, alega Fior Bautista Báez.

Esta mañana Pedro Teófilo Domínguez, mientras esperaba la entrega del cadáver de su hijo negó la versión que ofreció la homicida y reveló que siempre ella intentó contra la vida de, Joel David Domínguez Alberto, quien laboraba como operador en una empresa procesadora de cementos.

La Policía en su informe preliminar de esta mañana precisa que el cadáver de Domínguez Alberto, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.