Multimedios de comunicaciones anuncia nuevo programa televisivo

Santo Domingo, RD.- La empresa Mutimedios de Comunicaciones puso en el aire su primer programa informativo, que será dirigido por el abogado y periodista, Rafael Linares.

El nuevo programa informativo se transmitirá de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 de la mañana, a través de los canales 74 de Altice y Claro, así como en las plataformas digitales AvisiónTV, según Multimedios de Comunicaciones.

Se trata del programa “Despertar Político”, mediante el cual se orientará a la población con informaciones verídicas.

“Este no será un medio complaciente, no venimos a hacer eco del poder, sino a ejercer la función esencial del periodismo: fiscalizar, investigar y dar voz a quienes no la tienen. Esta es su casa, este es su canal, la historia desde hoy la escribimos juntos”, expresó su equipo directivo.

El anunció obre la puesta en marcha de dicho programa se hizo durante un encuentro celebrado en un hotel del Distrito Nacional, donde sus ejecutivos aseguraron que se trata de “una misión clara de marcar un antes y un después en la forma de informarse”.

“Multimedios de Comunicaciones no viene a repetir discursos ni a ser complaciente cuando esté en juego el interés nacional, sino a transformar con responsabilidad el horizonte comunicacional dominicano, educando, inspirando y construyendo ciudadanía”, indicaron.

Multimedios de Comunicaciones no es solo un canal, es una plataforma viva, una casa de ideas, un espacio para la cultura, la reflexión, el análisis y el buen entretenimiento.

El grupo empresarial que avala esta iniciativa mediática está liderado por el empresario Alejandro Asmar, mientras el CEO del canal es Sebastián Martínez Ferrate, un periodista de investigación.