El compositor, productor y músico dominicano León Yamil continúa marcando pasos firmes en la industria musical tras resultar ganador en los Premios ASCAP 2026 por su participación en la composición del éxito “Tu Feo”, interpretado por Lenny Tavárez y Prince Royce.

Este reconocimiento representa su primer Premio ASCAP, consolidando un momento clave en su trayectoria. El tema se convirtió en uno de los más destacados del año, alcanzando posiciones relevantes en los charts internacionales, incluyendo el Top 10 del Latin Airplay y el Top 5 del Tropical Airplay de Billboard, además de viralizarse en plataformas digitales.

El premio, otorgado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), resalta el impacto global de la canción y reafirma la relevancia de Yamil como uno de los compositores dominicanos más influyentes de su generación, consolidando su presencia dentro del competitivo mercado de la música latina.

Compositor, productor y músico León Yamil.

Más de León Yamil

Con más de 15 años de trayectoria, León Yamil ha desarrollado una carrera multifacética como compositor, intérprete, guitarrista, productor, arreglista y músico, colaborando con importantes figuras de la música latina como Prince Royce, Olga Tañón, Feid, Beele, Manny Cruz, Nacho, Camilo, Lenny Tavárez, Luis Enrique, Jonathan Moly e Ilegales, entre otros, aportando a múltiples éxitos dentro del repertorio latino contemporáneo.

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A lo largo de su carrera ha acumulado importantes reconocimientos, incluyendo dos Premios Emmy New York por la campaña “Dominicano Pa’ Siempre” de Telemundo 47, cuatro nominaciones a los Latin Grammy por sus aportes como compositor, y dos nominaciones a Premios Soberano. Destaca además como autor del tema “Estoy Completo” de Manny Cruz, ganador en la categoría Merengue del Año, así como su Premio La Silla por la canción “Quién te entiende”, parte de la banda sonora de la película dominicana “Quién Manda”.

Paralelamente a este logro, León Yamil se encuentra en la promoción de su más reciente sencillo “Venezuela”, una propuesta cargada de sensibilidad que ha conectado profundamente con el público y continúa ampliando su alcance como artista solista. Este primer Premio ASCAP marca un nuevo hito en su carrera, proyectándolo como un creador clave dentro de la música latina contemporánea.