Nadadores dominicano Javier Núñez, Antony Piñeiro y Elizabeth Jiménez ganan oro en Dominican Republic International Swim Open

Los destacados atletas dominicanos Javier Núñez, Antony Piñeiro y Elizabeth Jiménez consiguieron oro en esta segunda jornada este viernes y apertura del XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, que se celebra en el remozado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta este domingo.

Núñez no solo se quedó con el oro en los 100 metros libres, consiguió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tras obtener el boleto por su tiempo panamericano con 49.49. Además, Javier es el segundo dominicano en romper la barrera de los 50 segundos, con su actuación de este viernes.

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Mientras que Piñeiro aparte del metal dorado conseguido, se lleva el récord absoluto en los 50 metros espalda, con 26.75.

Para consagrar la tarde del viernes, otra dominicana se llevó el oro en los 100 metros libres, con tiempo de 58.60. Elizabeth Jiménez consigue así el segundo metal dorado en el evento. El jueves lo hizo en los 200 metros estilo espalda.

Inauguración por todo lo alto y homenajes

Previo a las finales del evento, la Fedda inauguró el evento de manera formal, con un gran espectáculo, dejando satisfecho a los 572 atletas de 10 países y más de mil fanáticos que repletaron el Centro Acuático.

El mismo inició con el desfile de los atletas de los 10 países. Luego las notas del himno nacional. A seguidas la bendición del evento a cargo de Indira Guzmán.

Palabras de bienvenido de Tomás Polanco, director general del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, quien elogió la Fedda, el evento, atletas y el comportamiento de los fanáticos que disfrutaron una bella tarde de natación.

Luis Chanlatte, secretario del Comité Olímpico Dominicano (COD), exhortó a la Fedda a seguir trabajando en masificar el deporte, destacando sus atletas, esperando que el evento sea un éxito.

Mientras que el presidente de la Federación, Radhamés Tavárez, agradeció al Estado Dominicano en nombre de Luis Abinader, el ministro Kelvin Cruz y al Comité Organizador de los Juegos por tan importante obra entregado a la natación dominicana.

“Y deseando que tengas buenas marcas a los atletas”, expresó Tavárez.

El juramento deportivo lo hizo el nadador Wander de la Rosa, que junto a su padre y la Fedda rindieron un homenaje póstumo a Yohandry Félix, una amante de la natación que murió hace poco tiempo. Al igual que el atleta Lucas Díaz, quien falleció, se le rindió tributo en el carril cuatro, en la brazada de inicio.

Se dieron cita en la inauguración también Kennedy Vargas, viceministro de Deportes; José Mera, tesorero del COD; Monika Medero, administradora del Centro Acuático; los presidentes de las federaciones de Hockey y Pentatlón Moderno, Miguel Hernández y Kenny Núñez. Además del tecnico de los Juegos Tony Mesa.