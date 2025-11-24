Madrid.– Rafael Nadal, retirado del tenis profesional desde hace un año y dueño de un legendario palmarés con 22 títulos de Grand Slam, reflexionó sobre lo difícil que puede resultar gestionar el éxito en ciertos momentos de la carrera deportiva y, al referirse al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, convertido con apenas 18 años en una de las figuras del fútbol actual, le aconsejó “rodearse de la gente que le quiera de verdad”.

«Le diría que se rodee de gente que le quiera de verdad, gente que quiera lo mejor para él; y que sea inteligente para escuchar las cosas que los personajes de éxito no queremos escuchar. Se tiene que rodear de las personas que considere que quieren hacerle un bien en su vida sea familia, crearse un equipo alrededor, de su confianza», dijo en Movistar, donde fue entrevistado.

«Cada uno tiene una personalidad y una mentalidad distinta. A veces no es fácil. Hay muchas formas de llegar al éxito todos quieren verte, saber de ti y tienes que encontrar tu punto de vuelta y vivir en un mundo real. No en un mundo irreal», sostuvo Nadal.

«Se tiene que rodear de las personas que considere que le van a hacer bien. Pero cada uno tiene una personalidad y es de una forma. Te puede hacer una persona equilibrada y feliz y que no el personaje acabe por devorar a la persona», añadió sobre el jugador del Barcelona.