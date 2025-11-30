La colaboración que Estados Unidos ha encontrado en República Dominicana para combatir el narcoterrorismo, un objetivo en torno al cual puede hablarse de consenso, haría bien en procurarla en otros países para despejar dudas y garantizar el mayor éxito en la desafiante batalla. Con aliados seleccionados, sin importar que sean por intereses estratégicos, primarán siempre las reservas contra un operativo, concebido por demás, de manera unilateral por Washington.

Halaga que tras acordar usar dos aeropuertos locales para perseguir el narcotráfico (San Isidro y el Internacional de las Américas), el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hagseth, afirmara que República Dominicana se ha convertido en líder regional dispuesta a asumir desafíos difíciles.

Por el rol jugado por este país y el presidente Luis Abinader, a quien el funcionario estadounidense bañó de elogios, es que el territorio se ha convertido en la primera escala de la agenda contra el trágico de drogas en la región.

El cerco militar a Venezuela y las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, aunque en realidad sean para perseguir el narcoterrorismo, han generado muchas suspicacias, sobre todo por el sesgo político que suelen destilar declaraciones hasta del propio secretario de Guerra.

Complace que Washington pondere las relaciones bilaterales como una gran asociación y que vea el país como modelo en la región en la lucha contra las redes criminales. A fin de cuentas se trata de nuestro principal socio comercial y de una súper potencia.

Agradecido como el que más, Hegseth resaltó que Estados Unidos valora profundamente la firmeza de la posición dominicana en temas de seguridad fronteriza y cooperación regional, especialmente en lo relativo a la crisis haitiana, en la que dijo que este país ha asumido un papel de liderazgo que Washington observa con respeto.

Pero no obstante el cúmulo de atributos es importante que se coordine con otras naciones, de la misma manera que con esta, acciones para que la guerra contra el narcoterrorismo en la región sea más eficaz. Hay optimismo, pero también incertidumbre sobre el despliegue militar en la zona.