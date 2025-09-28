Puerto Rico – La cantante dominicana Natti Natasha y el productor puertorriqueño Raphy Pina organizaron un baby shower muy especial para celebrar la llegada de su segunda hija, combinando diversión familiar con solidaridad a beneficio de entidades como Vimenti y el Hogar Cuna San Cristóbal.

La actividad, que se realizó en un conocido centro comercial de San Juan, invitó a los asistentes a donar ropa, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad e incluso comida para mascotas.

Cada donativo permitía a los participantes obtener un mapa para interactuar con las distintas estaciones del evento y participar en el gran sorteo de un auto nuevo 2025 cortesía de Avilés Auto.

El evento contó con diversas experiencias para los asistentes, como exhibidores de fotografía que transformaban las imágenes en galletas de obsequio, y la participación de tiendas reconocidas como Off White, que ofreció certificados de regalo y descuentos.

Además, hubo una tarima con presentaciones en vivo, incluyendo un concierto de Natti Natasha, DJ Luian, el coach y mago John Michael Colón, Dr. Parto, y la animación del presentador El JD.“Gracias por estar aquí en el día de hoy.

Este es el mejor baby shower del mundo… me encanta verlos felices porque estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, por el apoyo masivo que siempre dan.

Mi segunda casa es donde siempre me dieron la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona y apoyar a mi familia”, expresó la cantante durante el evento, transmitido en vivo por su canal de YouTube.

Entre los momentos más emotivos del día, se realizó el sorteo del auto, que fue ganado por una familia que no pudo asistir debido a que la madre estaba en labor de parto.

Como complemento, Pina añadió tintes para los cristales, un año de gasolina, un car seat y pañales. Además, otra participante en avanzado estado de embarazo ganó $3,000 al acertar el tamaño de la barriga de Natti Natasha.

El baby shower fue una muestra de cómo la pareja combina la celebración de su familia con la solidaridad hacia los niños y familias que más lo necesitan, creando un evento memorable tanto para sus fanáticos como para la comunidad.