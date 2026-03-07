Luis Abinader celebra victoria de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.- Foto: Cuenta de Instagram de Luis Abinder

Si hay un dominicano que disfrutó la primera victoria de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, fue el presidente Luis Abinader.

Desde su llegada al Ioan Depot Park, Abinader compartió con todos los jugadores dominicanos en el clubhouse y sostuvo que el ambiente que se vive es de mucha armonía y entusiasmo, y fue lo mismo que sintió en República Dominicana, cuando se reunió con el equipo en medio de la “Dominicana Series” frente a los Tigres de Detroit.

Luego calentó con el receptor Austin Wells varios lanzamientos acompañado por Nelson Cruz, gerente general del equipo.

Tras escuchar los himnos nacionales de Nicaragua y República Dominicana, Abinader realizó el lanzamiento de la primera bola por segunda ocasión en un Clásico Mundial y afirmó que fue un “strike”.

Sobre Manny

Abinader elogió a Manny Machado, quien fue su receptor de honor y lo calificó como “un gran capitán, un gran dominicano y un caballero”, por lo que se sintió feliz de poder compartir ese momento con el “ministro de la defensa”.

Celebrando

“No hay forma” dijo el presidente Abinader, celebrando el jonrón de Oneil Cruz, que puso el marcador 10-3 a la altura del octavo episodio y enloqueció a todos los dominicanos en el Ioan Depot Park de Miami.

De forma muy efusiva agregó en dos ocasiones “Pa que respeten” y continuaba observando las incidencias del partido que terminó con marcador de 12-3 ante Nicaragua.

Nuevo estadio

Agregó que los trabajos de estudio y consulta para la creación de un nuevo estadio de béisbol encabezados por el doctor Jorge Subero Isa, avanzan según lo establecido y próximamente el país tendrá noticias acerca de un complejo para béisbol de primer nivel.

El primer mandatario estuvo acompañado por Kelvin Cruz, ministro de Deportes; David Collado, ministro de Turismo; José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y por Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.