Luego de venir de una brillante actuación en el Clásico Mundial de Béisbol, el lanzador dominicano Cristopher Sánchez vive un momento cumbre en su carrera profesional tras pactar una extensión de contrato con los Filis de Filadelfia.

El acuerdo asegura al criollo por 6 años (2027-2032) con 107 millones de dólares garantizados hasta el 2032, incluyendo además una opción para el club en 2033 y 3.5 millones para este año 2026.

La organización de Fillis reafirma su confianza en el dominicano, designándolo además como su abridor para el Día Inaugural de las Grandes Ligas.

Esta nueva extensión supera lo pactado el verano pasado, cuando Sánchez había firmado originalmente por cuatro años y US$22.5 millones con opciones para 2029 y 2030.

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Ahora, con un contrato mucho más robusto y un dominio absoluto y posicionándose como una de las figuras más importantes del picheo dominicano.

Efectividad

Datos de MLB

Récord y Efectividad: Presenta una marca de 9-2 con una efectividad de 2.40.

Victorias: Está empatado en el cuarto lugar de más victorias en las Mayores.

Valor sobre Reemplazo (fWAR): Ocupa el quinto lugar en fWAR (3.6), detrás de Tarik Skubal (5.2), Garrett Crochet (4.5), Paul Skenes (4.2) y Zack Wheeler (3.9).

Promedio de Carreras Limpias (ERA): Es cuarto entre los pitchers calificados de la Liga Nacional, solo por detrás de Skenes (1.91), Matthew Boyd (2.20) y Wheeler (2.39).

Ponches: Se sitúa como sexto en ponches en la Liga Nacional (134).

Liderato en Pitcheo: Acumula 85 ponches con el cambio, la mayor cantidad en toda la MLB.

En el Clásico

Sánchez ofreció una presentación magistral desde el montículo, mostrando una extraordinaria concentración para dominar sin dificultades a la ofensiva de Corea.

El zurdo trabajó cinco entradas en blanco, labor que fue la pieza clave para que el equipo quisqueyano lograra una contundente victoria de 10 carreras por 0 por la vía del nocaut, consolidando el avance de la selección dominicana.