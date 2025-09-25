Ciudad de Panamá.– La cantante dominicana Natti Natasha anunció este jueves 25 de septiembre que espera una niña, durante su presentación en los Premios Juventud 2025, celebrados por primera vez en Panamá en honor al Mes de la Herencia Hispana.

La artista interpretó su tema Traje Aquí acompañada de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Panamá, momento en el que hizo la emocionante revelación al público presente y a sus seguidores a través de las redes sociales.

Esta será la segunda hija de Natti Natasha junto a su pareja y mánager, Raphy Pina, después de su primera hija, Vida Isabelle. La cantante había informado en junio pasado que estaba embarazada de su segundo hijo.

La ceremonia, conducida por Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y la presentadora dominicana Clarissa Molina, contó con espectaculares presentaciones de artistas internacionales como Camilo, Carlos Vives, Gloria Trevi, Maluma, Marc Anthony, Morat y Willie Colón, entre otros, convirtiendo el evento en un homenaje a la música latina y la cultura hispana.