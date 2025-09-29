La cantante Natti Natasha y el productor musical Raphy Pina revelaron el nombre de su bebé en camino durante la celebración el domingo del baby shower en el centro comercial El Mall de San Juan, en Puerto Rico.

El nombre de la nueva integrante será Dominique Isabelle, compartiendo segundo nombre con Vida Isabelle, la primera hija en común de la pareja, quien nació en 2021.

Ambos nombres tienen un significado especial para la familia Pina Gutiérrez: Dominique, honrando sus raíces dominicanas e Isabelle, por la madre de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre real de Natti Natasha.

“Mi papá nació en la República Dominicana, me dio este cuerpo, me enseñó muchos valores y por él yo estoy aquí parado con esta belleza y se va a llamar Dominique Isabelle, ese es el nombre de la princesita nueva”, dijo Pina ante los presentes.

Te puede interesar leer: Natti Natasha celebra su segundo embarazo con un baby shower solidario en San Juan

Se recuerda que durante la dulce espera de su primer retoño en común, la pareja hizo una encuesta en redes sociales pidiendo ayuda a sus seguidores para elegir entre la combinación de nombres Vida Isabelle o Dominique Isabelle.

El Baby Shower del Pueblo

En el llamado “Baby Shower del Pueblo” estuvo presente Vida Isabelle y los hijos mayores de Raphy Pina: Mía, Rafael (Monty) y Antonio (Chingui).

En el evento se sorteó un vehículo del año y otros premios. También los invitados donaron ropa, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y comida para mascotas destinado para entidades benéficas.

La celebración contó con presentaciones en vivo, incluyendo un concierto de Natti Natasha, DJ Luian, el coach y mago John Michael Colón, Dr. Parto, y la animación del presentador El JD.

La cantante dominicana interpretó varios de sus éxitos como “Criminal”, “Desde hoy”, “Sin Pijama”, “Dutty Love” y su más reciente tema “Cuando las traje aquí”, estrenado en su revelación de sexo en los Premios Juventud.