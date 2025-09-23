Santo Domingo.-El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San José de Ocoa envió este martes a juicio de fondo a Nazario Mercedes, acusado de ultimar a varias mujeres, la última de ellas en el municipio Rancho Arriba, en 2022, provincia San José de Ocoa.

El juez Isael Martínez Guerrero acogió el dictamen del Ministerio Público y remitió el caso a juicio de fondo, que será conocido por una Sala Penal de un Tribunal Colegiado.

Tras concluir la audiencia, Mercedes fue sacado del tribunal bajo estrictas medidas de seguridad, con la cabeza protegida, y trasladado a la prisión correspondiente.

También te puede interesar:

Los familiares de Daylin Darmelin de los Santos Ramírez, asesinada en Rancho Arriba en 2022. Una de las víctimas, expresaron satisfacción con el trabajo que, según dijeron, vienen realizando los fiscales en el proceso por el homicidio de su pariente.

Trascendió que el imputado habría quitado la vida a varias mujeres, entre ellas su primera víctima, identificada únicamente como Yanet, residente en el Ingenio Quisqueya, en San Pedro de Macorís.

En esa misma localidad también habría asesinado a Diana Carolina Lorenzo Medina en el año 2008.

Se informó que en 2014 Mercedes agredió a Rosa María Peralta en la comunidad Hato Viejo, municipio Maimón, dejándola por muerta; sin embargo, ella sobrevivió gracias a que fue auxiliada por varias personas y recibió atenciones médicas.

Además, en 2023 supuestamente mató a una mujer haitiana que se encontraba indocumentada en el país.