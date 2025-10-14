Netanyahu y el acuerdo que podría marcar su final

Benjamín Netanyahu

Primer ministro Israel

El acuerdo para cesar el genocidio en Gaza podría marcar su final como primer ministro. Durante las manifestaciones en su país para celebrar el acuerdo ha sido objeto de estruendosos abucheos. Para muchos la matanza a nombre de la seguridad era el pretexto para no ceder en el ejercicio del poder.

Dina Boluarte

Expresidenta de Perú

Todavía no sabe lo que le espera tras ser relevada de la presidencia por “vacancia por incapacidad moral permanente”, pero ha tenido un gesto noble al acatar la decisión y desear éxitos a su sucesor. Tratándose de una destitución constitucional es probable que lo mejor para ella haya sido acatarla sin refunfuñar para evitar complicaciones.

Marileidy Paulino

Medallista olímpica

Convertida en la gran embajadora deportiva de República Dominicana, cada triunfo suyo en competencias internacionales regocija a sus compatriotas. No importa, como ocurrió en la carrera que acaba de ganar en Nueva York, que su tiempo (50.07) fuera inferior a anteriores competencias porque lo importante es ganar.