Los Ángeles (EE.UU.). — Netflix informó este martes que logró un beneficio neto de 8.562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un aumento del 25,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el incremento de suscriptores, favorecido por el lanzamiento de programas emblemáticos como la segunda temporada de ‘Wednesday’, la secuela de ‘Happy Gilmore’ y la exitosa película ‘KPop Demon Hunters’, que se ha convertido en la más popular del catálogo.

En el tercer trimestre, el beneficio por acción ajustado (EPS) fue de 5,87 dólares, por debajo de los 6,97 dólares estimados por los analistas, aunque los ingresos ascendieron a 11.510 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo trimestre de 2024.

No obstante, el margen operativo fue del 28 %, inferior al 31,5 % previsto inicialmente. Esta caída se debió a un gasto imprevisto relacionado con un problema legal con las autoridades fiscales de Brasil.

Entre enero y septiembre, los ingresos totales de Netflix sumaron 33.132 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 15,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con datos de Nielsen y BARB, esa cuota creció un 15 % y 22 %, respectivamente, desde el cuarto trimestre de 2022.

Netflix estima que para el cuarto trimestre de 2025, sus ingresos alcanzarán los 11.960 millones de dólares, lo que supondría un aumento del 16,7 % respecto al mismo periodo del año pasado.

La compañía, con sede en California, tiene previsto cerrar el año con una programación destacada, incluyendo la última temporada de ‘Stranger Things’, la adaptación de ‘Frankenstein’ dirigida por Guillermo del Toro y el filme ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ de Rian Johnson.



Además, recientemente estrenó la segunda temporada de la serie nominada al Emmy, ‘Nobody Wants This’, y la película de Kathryn Bigelow, ‘A House of Dynamite’, que fue presentada en el Festival de Cine de Venecia.

Estas apuestas siguen el éxito del combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, celebrado en septiembre, que reunió a más de 41 millones de espectadores y se convirtió en uno de los eventos deportivos más vistos del siglo.