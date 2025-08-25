Santo Domingo.- El técnico de la selección de fútbol de República Dominicana, Marcelo Neveleff, dio a conocer este lunes la lista de convocados para el partido amistoso contra Jordania, programado para el próximo 9 de septiembre, en el que destacan ausencias importantes de jugadores estelares.

El encuentro se disputará en Jordania, selección del Medio Oriente que ya aseguró su clasificación al próximo Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Neveleff dice ausencias notables

Entre las fichas que no figuran en la convocatoria destacan:

Heinz Morschel , mediocampista del Vizela de Portugal.

, mediocampista del Vizela de Portugal. Edarlyn Reyes , delantero que milita en Rusia.

, delantero que milita en Rusia. Rafael Núñez, atacante del Elche de España.

La mayoría de los convocados participó recientemente en la Copa Oro 2025, disputada en Estados Unidos.

Presencia internacional

En la lista resaltan dos futbolistas de la primera división de España, uno de Francia y otro de Holanda, lo que refuerza la representación internacional del combinado nacional.

Convocatoria oficial

Porteros:

Xavier Valdez (Nashville SC, MLS, Estados Unidos)

Miguel Loyd (Cibao FC, República Dominicana)

Anthony Núñez (Mansfield Town, Inglaterra)

Defensas:

Miguel Beltré (CD Azuqueca, España)

Junior Firpo (Real Betis, España)

Michael Sambataro (CSD Liniers, Argentina)

Juan Familia Castillo (RKC Waalwijk, Holanda)

Joao Urbáez (FC Flamurtri Vlore, Albania)

Mediocampistas:

Marlon Mena (Parma U-20, Italia)

José Francisco (Moca FC, RD)

Jimmy Kaparos (RW Essen, Alemania)

Pablo Rosario (Niza, Francia)

José Abreu (Delfines del Este, RD)

Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK, Azerbaiyán)

Juan Carlos López (Cibao FC, RD)

Omar de la Cruz (Cibao FC, RD)

Lucas Bretón (Málaga Juvenil, España)

Peter Federico (Getafe, España)

Delanteros:

Javier Roces (Cibao FC, RD)

Juan Carlos Pineda (PFC Beroe, Bulgaria)

Erick Japa (UMECIT FC, Panamá)

Dorny Romero (Bolívar, Bolivia)

Fabián Messina (Arena, España)