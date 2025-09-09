Bogotá.- El puertorriqueño Anuel AA, considerado pionero del trap latino, anunció este martes una segunda función en Colombia: se presentará en Medellín el 25 de octubre, justo un día después de su concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

La segunda cita en Colombia se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado de la capital del departamento de Antioquia (noroeste), donde el artista desplegará un repertorio cargado de sus mayores éxitos, así como nuevas canciones de su esperado álbum ‘Real hasta la muerte 2’.

El puertorriqueño está de gira con el tour de ese álbum por varias ciudades de Estados Unidos y México, y tras las paradas en Colombia ofrecerá casi una decena de conciertos por España en grandes estadios como el Palau Sant Jordi de Barcelona o La Cartuja de Sevilla.

La última vez que el artista se subió a un escenario colombiano fue en 2024, por invitación de Blessd, con quien comparte varios temas como ‘Pórtate Bonito’ o ‘Mírame remix’, con el productor Ovy on the drums.

Anuel AA, de 32 años y cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, se ha consolidado como uno de los referentes más influyentes de la música urbana contemporánea, con una propuesta que fusiona trap y reguetón y que ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo.